Constantin Grameni a deschis scorul în minutul 10, Alex Dobre a dublat avantajul în minutul 27, iar Marton Eppel a micșorat diferența în minutul 38. În actul secund, Rapid a închis meciul pe final, prin golurile lui Claudiu Petrila din minutul 82 și Cristi Manea din minutul 86.



Parcursul celor de la Rapid l-a convins pe Iosif Damaschin (62 de ani), fostul atacant al giuleștenilor, care crede că echipa pregătită de Costel Gâlcă are șanse mari să pună mâna pe titlu în acest sezon.



Iosif Damaschin o vede pe Rapid favorită la titlu



Damaschin nu vede un adversar de calibru pentru Rapid în lupta pentru titlu, chiar dacă multe voci importante din fotbalul românesc le dau cu șanse importante și pe Universitatea Craiova, dar și pe Dinamo.



„Echipa e pragmatică, are rezultate. A trecut foarte repede peste eșecul cu CFR Cluj și e acolo, pe primul loc.



Și eu zic că anul sezonul ăsta chiar are mari șanse să readucă titlul în Giulești. Fiindcă nu văd un adversar foarte puternic. Poate Craiova, care are însă ceva inconstanță. Să vedem cum va fi cu noul antrenor, cu Coelho. Însă e clar, văd Rapid chiar mare favorită, dacă va continua ca până acum", a spus Damaschin, potrivit GSP.ro.



După 18 etape, Rapid a strâns 38 de puncte și se află la cinci lungimi în spatele lui FC Botoșani, ocupanta poziției secunde, care nu și-a disputat însă meciul din această rundă.



11 victorii, cinci remize și două eșecuri au consemnat giuleștenii până în clipa de față. Singurele două înfrângeri sunt cu CFR Cluj (0-3, etapa precedentă) și cu FC Hermannstadt în Giulești (1-2), din etapa 10.

