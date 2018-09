"Sunt prea puternic!" Mesajul lui Dica dupa ce a fost avertizat ca poate fi DAT AFARA de la FCSB! Promisiunea antrenorului

Dica e de neclintit la FCSB.

Nu-l sperie avertismentul patronului si spune ca e prea puternic. Urmatoarele 5 meciuri sunt decisive pentru el.

"Du-te Dica, du-te!" - ii va spune Becali de Craciun, daca FCSB nu va fi prima, cu un avans considerabil fata de rivale.

"N-am nicio problema. Sunt prea puternic. Suntem pe primul loc si am incredere ca putem castiga urmatoarele 5 meciuri" - spune Dica.

Alexa si Dorinel Munteanu ii vor fi adversari lui Dica in meciurile decisive. Craiova e cel mai tare adversar pentru FCSB, iar derbyul toamnei va fi in octombrie, pe Oblemenco. Pana la Craciun va fi si derbyul Dinamo - FCSB.



"Este destul de grei sa ne batem noi in situatia de fata cu FCSB sau CFR Cluj" spune Florin Bratu.