Alexandru Hațieganu
Danemarca a cucerit titlul de campioană europeană la handbal masculin, duminică seara, la Herning.

Mathias Gidsel Danemarca Germania finala campionatul european de handbal mvp
Danemarca a învins Germania, în finala Campionatului European de handbal masculin, la o diferenţă de şapte goluri, scor 34-27.

Zeu în handbal! Mathias Gidsel, MVP și golgheter al Campionatului European

Danezul Mathias Gidsel a fost numit MVP-ul turneului și a cucerit titlul de golgheter, cu 68 de goluri marcate pe parcursul competiției care a fost în direct pe VOYO.

"Suntem atât de fericiți, am fost sub o presiune enormă. Toată lumea se așteaptă mereu la medalii de aur când jucăm. Acum avem toate cele trei trofee. Am jucat un turneu incredibil, ne-am confruntat cu multe probleme. Poate că am fost puțin șubrezi în comparație cu alte turnee, dar în cele din urmă am ajuns pe podium. Asta contează", a declarat pentru EHF starul Mathias Gidsel. 

Mathias Gidsel

Danemarca - Germania finala Europeanului de handbal | Danezii au făcut tripla

Este al treilea titlu european din istorie câştigat de Danemarca, echipa care acum este deţinătoarea tuturor titlurilor majore, după Jocurile Olimpice 2024 şi Campionatul Mondial 2025.

Este pentru a doua oară în istorie când o echipă masculină de handbal realizează „tripla coroană”, după Franţa anilor 2008-2012.

MVP-ul turneului final a fost desemnat danezul Mathias Gidsel.

