Danemarca a învins Germania, în finala Campionatului European de handbal masculin, la o diferenţă de şapte goluri, scor 34-27.

Zeu în handbal! Mathias Gidsel, MVP și golgheter al Campionatului European

Danezul Mathias Gidsel a fost numit MVP-ul turneului și a cucerit titlul de golgheter, cu 68 de goluri marcate pe parcursul competiției care a fost în direct pe VOYO.



"Suntem atât de fericiți, am fost sub o presiune enormă. Toată lumea se așteaptă mereu la medalii de aur când jucăm. Acum avem toate cele trei trofee. Am jucat un turneu incredibil, ne-am confruntat cu multe probleme. Poate că am fost puțin șubrezi în comparație cu alte turnee, dar în cele din urmă am ajuns pe podium. Asta contează", a declarat pentru EHF starul Mathias Gidsel.

