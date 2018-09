In anul Centenarului, FCSB aprinde lumina la Alba Iulia! Cerere URIASA de bilete pentru primul meci in nocturna din istoria orasului

Orasul Aliba Iulia fierbe in asteptarea partidei cu FCSB.

Nocturna costa 41.000 euro, un sfert din bugetul clubului!

Fotbalistii si conducatorii de la Unirea Alba Iulia au intrat deja in febra pregatirilor pentru marele meci cu FCSB din 16-imile Cupei Romaniei. Va fi sarbatoare in Cetatea Medievala de Anul Centenarului. Gazdele au inceput deja sa amenajeze stadionul si cauta de urgenta o solutie pentru a inchiria o nocturna (ar fi primul meci din istorie).

Presedintele Mihai Dascalescu stie ce inseamna un meci contra FCSB-ului. A jucat impotriva lor pe cand era jucator la Astra si Rapid. Daca nu se va reusi gasirea bugetului pentru nocturna, marele meci se va disputa la Zlatna.

Alba Iulia, cetate necucerita de echipa lui Becali in toata istoria

FC Unirea Alba Iulia si Steaua s-au intalnit de sase ori si pe prima scena fotbalistica a tarii, Steaua neizbutind sa castige niciodata la Alba Iulia. In 2010, Unirea obtinea ultima victorie din istorie in Liga I (2-1) chiar impotriva Stelei. In 1991, Alba Iulia se califica in semifinalele Cupei dupa ce elimina Steaua, acel fiind cel mai mare rezultat din istoria clublui. Capitanul Ciprian Selagea (fost jucator la Rapid) spune ca meciul cu FCSB va reprezenta cel mai important moment din cariera colegilor.

Mihai Viteazu vs "Razboinicul Luminiii"

Inainte de meciurile importante, jucatorii de la Alba Iulia se incarca motivational la statuia lui Mihai Viteazu din oras. "Razboinicul Luminii" si echipa sa vor avea o lupta dificila in Cetatea Medievala din Alba, necucerita inca de FCSB in istoria sa.

Amicii de la Hermannstadt, modele de urmat

Fotbalistii de la Alba Iulia spera sa preia exemplul amicilor de la Sibiu (oras aflat o ora distanta), echipa ce a administrat echipei lui Becali un sec 3-0 in editia trecuta. Capitanul lui Hermannstadt Razvan Dalbea, mijlocasul Daniel Tatar si antrenorul Alexandru Pelici au jucat in Liga I pentru Alba Iulia.

Gicu Grozav, suporter de lux

Finantator la Unirea Alba Iulia, Gicu Grozav este asteptat sa faca galerie din tribune la marele meci. Jucatorii si l-ar fi dorit chiar pe teren alaturi de ei. Va fi totusi un Grozav pe teren, fratele lui Ionut.

"FCSB vine la Alba la 10 ani. Ne bucuram ca am avut noroc la tragere, cu cea mai galonata echipa din Liga I. Avem si emotii, incercam sa gasim o nocturna mobila ca sa organizam meciul aici in Cetate. Sunt convins ca vor fi 7-8000 oameni, va fi primul meci din istorie in nocturna la Alba Iulia.

Facem eforturi mari si sunt convins ca vom gasi solutii. Orice meci cu FCSB e special, toata lumea vrea sa castige cu ei, raman amintiri placute. Ne gandim sa fie un regal fotbalistic, ne gandim sa castigam, dar sansele sunt foarte mici. E difernta mare intre Liga I si liga a treia. Ar fi de Cartea Recordurilor sa castigam. Sunt pe locul 1 in Liga I, sansele sunt foarte, foarte mici. Nocturna ne costa in jur de 41.000 de euro, adica 25% din bugetul pe anul asta.

Va fi greu, dar sper ca oamenii de afaceri din oras sa contribuie cu sponsorizari pentru a avea tot ce trebuie la meciul cu FCSB. Ne dorim sa ajungem macar in liga a doua, daca nu in Liga I. Suntem asaltati de doritori, oamenii vor bilete, e o emulatie, faptul ca vine cu FCSB", a spus Mihai Dascalescu, presedintele clubului.