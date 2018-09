"Nu am plans pe la colturi" Ce spune Dan Nistor despre transferul PICAT la FCSB

Dan Nistor a fost criticat de Bratu pentru forma din ultima perioada.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Dan Nistor si Florin Bratu au sustinut o conferinta de presa inaintea partidei cu Poli Iasi de vineri. Inevitabil, Dan Nistor a vorbit despre evenimentele recente, in care a fost acuzat ca si-a iesit din forma fiind cu gandul la un contract mai mare. "Din pacate, nu cred ca a trecut peste ratarea transferului la FCSB", a spus Bratu dupa ultima partida.

”Sper din tot sufletul sa fim maine (n.r. - vineri, 21 septembrie) mai responsabili, sa nu mai facem greseli si sa ne intoarcem cu cele trei puncte de la Iasi. Ar trebui sa muncesc si eu mai mult si sa vorbesc mai putin!

A fost o problema, mai mult problema dumneavoastra ca nu am plecat la Steaua sau ca nu mi s-a marit contractul. Nu am plans pe la colturi ca nu mi s-a marit contractul sau altceva”, a spus Nistor, in cadrul unei conferinte de presa.