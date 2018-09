O BATE pe FCSB si dupa semneaza cu Dinamo?! Raspunsul de ultima ora al lui Dan Alexa

Nou-promovata din Calarasi are un start de sezon peste asteptari.

E pe 7 in Liga 1 dupa 8 etape. Dan Alexa e sigur ca jucatorii lui pot sa produca o noua surpriza contra FCSB, duminica seara. Meciul se joaca la Voluntari. Alexa are de gand sa profite de toate detaliile care i-ar putea ajuta pe baietii lui.

"Steaua pleaca favorita, dar mergem sa jucam, sa facem o figura frumoasa, sa luam cele 3 puncte. Am asteptari de la jucatorii mei, sper sa joace fara teama, sa fie un meci frumos si sa ne ridicam la nivelul adversarului. Vom vedea daca e in avantajul nostru ca nu se joaca pe National Arena. FCSB a avut evolutii foarte bune pe National Arena. Putem sa facem un meci frumos si sper sa obtinem maximum din acest joc", a spus Alexa pentru PRO TV.

Bratu a fost avertizat de sefii lui Dinamo: bate sau e out. Alexa spune ca n-a fost contactat, dar recunoaste ca e atras de varianta revenirii in Stefan cel Mare.



"Pe mine nu m-a contactat, nu stiu absolut nimic. Stiu doar ce s-a scris in presa. Cred ca Florin Bratu e un antrenor bun. Dinamo este echipa la care am evoluat, la care am facut performanta, probabil ca mi-as dori in viitor sa antrenez Dinamo", a comentat Alexa.