"Am avut oferta de la Eintracht! Castigam de 2 ori mai mult ca la Steaua!" Dezvaluirea facuta de Dica! De ce a picat totul

Antrenorul celor de la FCSB, Nicolae Dica, a dezvaluit ca a fost la un pas sa nu mai ajunga la actuala echipa pe vremea cand era jucator. Dica a negociat cu actuala detinatoare a Cupei Germaniei, Eintracht.

"Am avut oferta de la Eintracht Frankfurt. Am fost acolo... Dupa un meci al echipei nationale, m-am dus in Germania, am stat acolo o saptamana cu acceptul celor de la FC Argeş. Antrenorul de acolo a fost foarte incantat. Am plecat dupa cinci zile, mi-au spus ca o sa revina, ca vor sa ma cumpere. Atunci le-am spus dorintele mele şi au spus «OK». La vreo doua saptamani, mi-au trimis catre club sa mergem in Germania şi sa vorbim, pentru ca doresc sa merg acolo din iarna. Intre timp, pana sa plec in Germania, a fost oferta Stelei, oferta de la Dinamo a fost şi Rapidul nu m-a dorit. Am fost propus la Rapid, dar nu m-au dorit.



In Germania nu am semnat, pentru ca ceea ce au spus ca imi ofera, cand am ajuns acolo a fost ceva diferit. Cam la jumatate. Cluburile nu s-a inteles intre ele, dar eu nu am vrut sa raman. Chiar daca era un contract de doua ori mai mare decat era la Steaua" a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.