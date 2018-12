A jucat Fortes ultimul meci la Medias? Anuntul facut de portughezul dorit de FCSB din iarna

Fortes vrea sa fie golgheter la FCSB, ca sa-i ia locul lui Ronaldo in nationala Portugaliei! Fortes e favorit sa-l inlocuiasca pe Gnohere.

La derby-ul FCSB-CFR, Gnohere si Tucudean se bat si pentru titlu de golgheter. Tucudean are 13 goluri, Bizonul 11.



"Eu cred ca Tucudean e cel mai bun jucator roman in 2018, deoarece a adus foarte multe puncte CFR-ului prin golurile marcate", recunoaste Helmuth Duckadam.

Gnohere e dorit de arabi, dar Becali nu-l lasa sa plece fara sapte milioane de euro.



"Nu stiu daca ar fi o pierdere. Eu m-as bucura pentru el, pentru ca de cand a venit si-a facut treaba extraordinar", mai spune Duckadam.

Fortes de la Medias poate fi noul Bizon al stelistilor in 2019.



"Da, ar fi un pas mare in cariera mea! As juca la un club mare, multe usi mi se pot deschide, poate chiar echipa nationala", spune si Fortes.



Fortes petrece sarbatorile acasa, in Portugalia.



"Imi e dor de mama mea si de tatal meu, de asemenea si de surorile mele. Imi place mancarea romaneasca, dar prefer mancarea din Portugalia. Sa fiu sincer, e mult mai buna", mai spune el.