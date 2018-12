Cine va arbitra FCSB - CFR, ultimul derby din 2018! Mihai Stoica a inceput razboiul psihologic: "CFR e prima la simulari, campioana en-titre!"

Arena Nationala s-a transformat miraculos si are cel mai bun gazon din Europa. Asta anunta patronul FCSB inaintea derbyului cu CFR.

Sebastian Coltescu va arbitra derbyul de pe Arena Nationala. Ultimele 5 meciuri intre FCSB si CFR s-au terminat 1-1.

"Cand echipa are incredere si e in forma, eu zic ca nu ne poate sta nimeni in cale", e increzator Becali.

Stelistii se plang ca CFR a primit multe penaltyuri.

"La simulari, prima e CFR, campioana en-titre, cum ar spune luxemburghezii", e ironic Mihai Stoica.

Bogdan Mara i-a raspuns.

"E frustrant sa fii mereu pe locul doi si normal ca atunci cand esti mereu acolo si privesti la alte echipe de jos in sus nu prea iti convine", a spus oficialul clujenilor.

FCSB va termina anul pe primul loc daca o bate pe CFR.

"Pentru mine favorita este echipa care este acum pe primul loc si a castigat campionatul in sezonul trecut", a spus si Devis Mangia.