"Sunt mandru ca antrenez Dinamo si o sa antrenez echipa in continuare!" Bratu, convins ca nu va fi dat afara: "Avem un obiectiv realist, nu trebuie sa ne speriem!"

Florin Bratu este sigur ca va continua la Dinamo, indiferent de rezultatul meciului cu Iasi de vineri seara.

Antrenorul lui Dinamo nu face o drama din faptul ca echipa este pe locul 10 in clasament. Bratu si-a stabilit drept obiectiv rapid castigarea meciului cu Iasi, iar pe termen lung, clasarea in play-off.



"Focusul meu este pentru meciul de maine. Avem o strategie pe care vrem sa o punem in practica. Vreau sa vad atitudine si ambitie foarte mare. Daca ne uitam in clasament, da Dinamo este pe locul 10, dar este la doar trei puncte de play-off. Situatia nu e atat de dramatica, dar trebuie sa recunoastem ca e foarte greu sa ne batem cu FCSB sau CFR. Clasarea in play-off este un obiectiv realist, nu trebuie sa ne speriem.

Nu mi-a spus nimeni ca voi pleca de la Dinamo daca nu castig meciul cu Iasi. Sunt mandru ca antrenez Dinamo si o sa o antrenez in continuare. Sunt convins de asta. Nu am discutat cu domnul Negoita, am vorbit doar cu presedintele David despre meciul cu Iasi", a declarat Florin Bratu in cadrul unei conferinte de presa.