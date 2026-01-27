VIDEO EXCLUSIV Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari

Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

EHF EURO 2026, transmis exclusiv de VOYO. Ungaria, niciodată în primele patru echipe, în istoria campionatelor europene de handbal masculin.

TAGS:
UngariaEHF Euro 2026Handbal Masculin
Din articol

Selecționata Ungariei s-a calificat în grupa principală a Campionatului European de Handbal Masculin, unde a obținut un egal în primele trei etape, în care s-a văzut învinsă de Islanda și Slovenia. Remiza a fost conturată în compania Elveției, scor 29-29, într-un meci în care maghiarii au fost conduși cu 20-14, la pauză.

Au fost eșecuri suferite la diferență de o reușită, respectiv de trei goluri care o fac pe selecționata țării vecine să fie blocată într-un „sudoku” de patru echipe cu câte patru puncte, în Grupa 2.

Ungaria, pe cale să părăsească Europeanul cu două meciuri tari

Islanda, Suedia, Slovenia și Croația luptă pentru cele două locuri care permit calificarea în semifinalele competiției, iar Ungaria va întâlni două dintre aceste patru grupări, în ultimele două etape ale grupei principale.

Întâi, Ungaria întâlnește Suedia, marți, 27 ianuarie, de la 21:30, într-un meci în care ungurii vor să beneficieze de norocul pe care nu l-au avut în a doua repriză a duelului cu islandezii, în care au pierdut scor 24-23.

Ulterior, Ungaria întâlnește Croația, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19:00, în ultimul meci din grupă, dar nici două victorii, cu Suedia și Croația, nu le garantează ungurilor șanse la calificarea în semifinale.

Totul pare să conducă însă către o concluzie mai puțin fericită a ungurilor, la Europeanul de Handbal Masculin, după ce la ediția trecută, din 2024, maghiarii terminau competiția pe locul 5, înregistrând cel mai bun rezultat din istoria participărilor la EHF EURO.

EHF EURO 2026 continuă pe VOYO

Înainte de marele duel decisiv pentru semifinale, dintre Franța și Germania, programat miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO, acțiunea continuă cu un meci în care Islanda vrea să își îmbunătățească golaverajul împotriva ocupantei ultimului loc din Grupa 2, Elveția.

Slovenia - Croația se întâlnesc în meciul zilei, de la ora 19:00, iar Ungaria va primi replcia Suediei, de la 21:30.

Programul Europeanului de Handbal Masculin, marți, 27 ianuarie

  • 16:30 - Elveția - Islanda
  • 19:00 - Slovenia - Croația
  • 21:30 - Suedia - Ungaria

Toate partidele sunt în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ULTIMELE STIRI
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul
Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid



Recomandarile redactiei
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
Alte subiecte de interes
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Branko Vujovic de la Dinamo, golgheter la EHF EURO 2026! Record ABSOLUT de goluri
Branko Vujovic de la Dinamo, golgheter la EHF EURO 2026! Record ABSOLUT de goluri
Cât s-a terminat Danemarca - Macedonia de Nord, meci din grupa României de la EHF EURO 2026 (VOYO)
Cât s-a terminat Danemarca - Macedonia de Nord, meci din grupa României de la EHF EURO 2026 (VOYO)
Dinamo - CSM Constanța 23-19 (10-10). Echipa lui Xavi Pascual a cucerit Cupa României! Meciul a fost pe Pro Arena și VOYO
Dinamo - CSM Constanța 23-19 (10-10). Echipa lui Xavi Pascual a cucerit Cupa României! Meciul a fost pe Pro Arena și VOYO
Președintele FRH a explicat de ce se joacă România - Cehia în Baia Mare. Meciul e LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30)
Președintele FRH a explicat de ce se joacă România - Cehia în Baia Mare. Meciul e LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30)
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!