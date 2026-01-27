Selecționata Ungariei s-a calificat în grupa principală a Campionatului European de Handbal Masculin, unde a obținut un egal în primele trei etape, în care s-a văzut învinsă de Islanda și Slovenia. Remiza a fost conturată în compania Elveției, scor 29-29, într-un meci în care maghiarii au fost conduși cu 20-14, la pauză.

Au fost eșecuri suferite la diferență de o reușită, respectiv de trei goluri care o fac pe selecționata țării vecine să fie blocată într-un „sudoku” de patru echipe cu câte patru puncte, în Grupa 2.

Ungaria, pe cale să părăsească Europeanul cu două meciuri tari

Islanda, Suedia, Slovenia și Croația luptă pentru cele două locuri care permit calificarea în semifinalele competiției, iar Ungaria va întâlni două dintre aceste patru grupări, în ultimele două etape ale grupei principale.

Întâi, Ungaria întâlnește Suedia, marți, 27 ianuarie, de la 21:30, într-un meci în care ungurii vor să beneficieze de norocul pe care nu l-au avut în a doua repriză a duelului cu islandezii, în care au pierdut scor 24-23.

Ulterior, Ungaria întâlnește Croația, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19:00, în ultimul meci din grupă, dar nici două victorii, cu Suedia și Croația, nu le garantează ungurilor șanse la calificarea în semifinale.

Totul pare să conducă însă către o concluzie mai puțin fericită a ungurilor, la Europeanul de Handbal Masculin, după ce la ediția trecută, din 2024, maghiarii terminau competiția pe locul 5, înregistrând cel mai bun rezultat din istoria participărilor la EHF EURO.