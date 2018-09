"Era bun Nistor anul trecut cand L-A FACUT ANTRENOR pe Bratu?" MOTIVUL REAL pentru care a plecat Danciulescu: "Nu e posibil asa ceva!"

Florin Bratu a lansat un atac fara precedent dupa esecul cu Iasi.

Bratu l-a criticat in termeni extrem de duri pe Dan Nistor si spune ca omul cu banderola de la Dinamo este vinovat pentru situatia actuala a echipei deoarece a stricat vestiarul dupa oferta primita de la FCSB.

Danut Lupu este de parere ca Bratu a gresit capital atunci cand si-a criticat jucatorul in public si aminteste de evolutiile din sezonul trecut cand Nistor a fost cel mai bun fotbalist al lui Dinamo.

Lupu a oferit si o explicatie pentru plecarea lui Danciulescu: nu a fost luat in seama nici macar o data atunci cand s-au facut transferuri.



"Vreau sa-l intreb pe Bratu altceva: 'Anul trecut cand juca Nistor bine si l-a facut antrenor era bun?' Bratu trebuie sa invete sa fie si pedagog ca sa devina antrenor mare. Nu poti sa-ti critici jucatorii in public. In particular, putea sa-i zica orice. Nistor nu are nicio vina. Dinamo isi merita soarta din moment ce conducatorii nu au zis nimic cand Becali a facut oferta.

Nu e posibil ca Danciu sa propuna 20 de jucatori la aceasta echipa si sa nu fie adus niciunul", a declarat Danut Lupu la DigiSport.