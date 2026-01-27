Cristi Balaj (54 de ani) a intrat în categoria arbitrilor români, care imediat și-au găsit de lucru, tot în fobal, după ce au renunțat la fluier.

De-a lungul anilor, Balaj a lucrat, în mai multe rânduri, pentru CFR Cluj. De unde a plecat ultima dată, în octombrie 2025, pe fondul rezultatelor slabe. Între șederile sale, la Cluj, fostul central a avut și un mandat la Agenția Națională Antidoping (ANAD). Aici, a stat între ianuarie 2019 – noiembrie 2021. Din această postură, s-a și aflat în mijlocul unui scandal provocat de el.

Concret, în decembrie 2019, Bucureștiul a găzduit tragerea la sorți pentru Euro 2020. La care Balaj n-a fost invitat de Federația Română de Fotbal. Revoltat, șeful ANAD de atunci a amenințat că va sesiza... UEFA!

Mihai Stoica, ironic: „Foarte simpatic Balaj ăsta“

Traseul profesional al lui Balaj, de după încheierea carierei sale de arbitru, plus manifestările sale din tribune, în weekend, în timpul meciului FCSB – CFR Cluj (1-4) l-au adus acum în atenția lui Mihai Stoica. În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, oficialul roș-albaștrilor i-a bătut obrazul fostului central.

„Balaj, probabil că a fost suporter (n.r. – aluzie la cum s-a bucurat la golul de 4-1 al CFR-ului). Mare conducător a ajuns și Balaj în fotbalul românesc. A fost și el un an și ceva. Eu sunt din ’92. Am mai văzut șmecheriți din ăștia. Venise să plângă că-l schimbă politic de la ANAD. Păi, cum te-au pus, «Gogule»? Te-au pus altfel? Dacă el plânge că îl schimbă politic, cum a fost pus? Întreb și eu. Foarte simpatic Balaj ăsta. Îl știu ca arbitru și era din ăsta care n-a mâncat usturoi și nu îi miroase gura, dar…“, a comentat Meme.

