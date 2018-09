Dinamo a facut memoriu impotriva FCSB-ului: "E depus, asteptam solutionarea". Conflict deschis intre rivale

Dinamovistii au facut memoriu impotriva FCSB-ului la Comisia pentru Solutionarea Litigiilor.

Dinamovistii nu au trecut peste episodul Nistor si anunta ca au depus memoriu la Comisii impotriva FCSB si a lui Gigi Becali. Faptul ca FCSB face oferte publice pentru jucatori din Liga I are scopul de a destabiliza contracandidatele, spun ei.

Bogdan Balanescu, secretarul general al lui Dinamo, mai spune ca dosarul a ajuns deja la Comisia pentru Solutionarea Litigiilor.

"Nistor nu stiu daca a scazut in randament. Poate nu a mai fost acel Nistor de la inceput, dar nici colegii nu l-au ajutat prea mult. Este un caracter puternic si va reveni. Nu este normal ca in fotbalul romanesc sa se faca oferte la televizor pentru a destabiliza jucatorii. Asa a fost si in cazul lui Andrei Cristea si Qaka. Unii si-au facut o strategie prin care sa influenteze jucatorii. Ofertele publice reprezinta o interdictie conform regulamentului. Vreau sa va spun ca Dinamo a depus un memoriu la Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor impotriva FCSB si impotriva domnului Becali", a spus Balanescu, citat de ProSport.

Balanescu a comentat, de asemenea, situatia in care se afla echipa in prezent.

"Domnul David nu s-a referit la un anumit jucator, ci la grup, care nu a reusit prea multe. Toti ce 25 raspund. Am intrat in criza de rezultate. La Craiova am avut sub control jocul. David s-a referit la toti, nu la cativa.

Este putin probabil sa mai vina cineva. Lotul lui Dinamo va ramane asa pana in iarna. Nu vreau sa ma gandesc ce se intampla daca Dinamo nu intra iar in Play Off. La sedinta nu s-a discutat nimic despre viitorul indepartat. Am vorbit despre meciul de la Iasi. A fost mai mult o sedinta colegiala", a adaugat acesta.