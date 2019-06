"Sunt cam scump si nu stiu daca prelungesc contractul!" Raspunsul lui Hagi dupa ce Popescu a fost intrebat daca schimba antrenorul la Viitorul

Gica Popescu este noul presedinte al celor de la Viitorul.

Gica Hagi ramane sa se ocupe doar de partea tehnica la Viitorul. Popescu a fost pus in dificultate de jurnalisti in momentul in care a fost intrebat daca va schimba antrenorul in momentul in care rezultatele nu vor fi pe placul sau.

Hagi "l-a salvat" pe Popescu si a raspuns cu o gluma.

"Eu vreau sa-i zic presedintelui ca sunt cam scump si nu stiu daca prelungesc contractul! El e presedinte si eu voi ramane managerul tehnic", a glumit Hagi.

Gica Hagi a vorbit si despre strategia de transferuri pe care o va avea Viitorul.

"Atat timp cat si Barcelona si Real vand si cumpara, cred ca putem sa facem si noi. Trebuie sa ai si bani de achizitii daca vrei sa faci performanta mare. Incercam sa atingem si latura aceasta. Asta nu inseamna ca nu vom vinde jucatori", a declarat Gica Hagi.