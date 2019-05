"Daca nu se inteleg, discuta cu mine!" BOMBA! Conditia ca Ianis Hagi sa ajunga la FCSB! Becali a mai anuntat un transfer de la Viitorul

Gigi Becali a anuntat strategia de transferuri a FCSB-ului.

Ianis Hagi la FCSB? Aceasta varianta nu este imposibila! Gigi Becali a declarat ca mutarea poate avea loc, daca Ianis nu se intelege cu un club din strainatate.



"Gica mi-a spus ca Ianis are prea multe oferte si ca o sa o aleaga pe cea mai buna. Daca nu se inteleg, discuta cu mine" a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Becali s-a inteles cu Hagi

Patronul celor de la FCSB a anuntat urmatorul transfer din aceasta vara: Bradley De Nooijer. Becali spune ca Hagi si-a dat acordul.



"Bradley De Nooijer e posibil sa vina. Gica Hagi mi-a zis ca daca il conving pe jucator, il iau. El e de acord" spune Becali.

Doua plecari certe, Becali a facut oferta pentru Ivan

Gigi Becali a recunoscut ca a incercat sa-l aduca pe Baluta de la Slavia Praga, insa acesta a refuzat aceasta varianta. Inca mai spera sa-l transfere pe Ivan.



"Cu siguranta ca vor mai veni jucatori. De plecat, pleaca cei pe care ii stiti, Florentin Matei si Adrian Stoian. inca nu am rupt contractul cu ei. Ei pot pleca gratis, nu vreau niciun ban.



Cu Andrei Ivan a fost o discutie, am facut oferta la Krasnodar. Ei ne-au dat o replica: sunt bucurosi, ramanem in contact si discutam in continuare despre jucator. Pista Alexandru Baluta a picat. El a zis ca nu se mai intoarce in Romania" a mai spus Becali.

"E cel mai bun atacant din Romania"

Gigi Becali cauta in continuare un varf pentru FCSB.

"Omrani e cel mai bun atacant din Romania. Nu il putem compara cu Rondon sau cu altcineva.



Pe George Puscas tot incerc de vreo trei ani sa il aduc. Am facut si oferta de trei milioane la un momentan dat pe el. Nu am putut. S-a dus Palermo in Liga 3, dar tot nu il pot lua, se duce la altii" a mai spus Becali.

FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES