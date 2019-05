BREAKING NEWS: Popescu e noul presedinte al Viitorului! Va fi prezentat oficial maine intr-o conferinta ISTORICA

Hagi a reusit sa-l convinga pe Gica Popescu! I se alatura si oficial la Viitorul, in calitate de presedinte!

Popescu va fi prezentat maine dupa-amiaza ca presedinte al Viitorului, intr-o conferinta de presa care incepe la ora 16:00.

Gica Popescu n-a mai activat in fotbal dupa condamnarea primita in dosarul transferurilor, acum 5 ani.



Popescu, 51 de ani, a petrecut doi ani si jumatate in spatele gratiilor. Fostul capitan al nationalei a fost eliberat in noiembrie 2015, iar de atunci a fost mereu aproape de echipa prietenului Hagi.

Patronul Viitorului i-a cerut de mai multe ori sa accepte o functie oficiala in cadrul clubului, insa n-a reusit decat acum. Hagi isi propune sa faca pasul urmator cu Viitorul in urmatorii ani. Vrea sa consolideze clubul si sa il aduca la nivel de performanta europeana. In aceasta vara, la Viitorul ar putea veni si noi investitori alaturi de Hagi.