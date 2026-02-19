Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!

Knight a distribuit un videoclip cu cererea pe contul său de Instagram, cu descrierea: „Jocurile Olimpice ne-au adus împreună. Acestea ne-au unit pentru totdeauna” .

Cele două sportive s-au cunoscut la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022.

Americanele Hilary Knight şi Britanny Bowe , căpitanul echipei feminine de hochei a SUA şi respectiv patinatoare de viteză, s-au logodit, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Întreaga lor poveste se învârte în jurul Jocurilor Olimpice: cele două atlete s-au cunoscut în cadrul delegaţiei americane la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022.

Chiar şi în plină perioadă de restricţii legate de Covid-19, ele au devenit nedespărţite, datorită plimbărilor nocturne şi... cu mască pe faţă.

Hilary Knight a câștigat titlul olimpic cu SUA în 2018

Knight, campioană olimpică în 2018 la Pyeongchang, a declarat pentru NBC anul trecut că această întâlnire a încurajat-o să-şi declare orientarea sexuală: „Ce noroc incredibil am avut să pot fi eu însămi, autentică, în faţa prietenilor mei, a cercului meu restrâns, dar şi în faţa publicului”.

Pentru a-şi încununa cele două săptămâni, jucătoarea în vârstă de 36 de ani mai are o şansă de a câştiga medalia de aur cu echipa americană, al cărei căpitan este, care va înfrunta Canada joi (20:10).

Bowe (37 de ani) a ratat podiumul la proba de 1000 m, precum şi la proba de urmărire pe echipe, informează news.ro.