GALERIE FOTO Logodnă olimpică! Hocheista Hilary Knight și patinatoarea Britanny Bowe și-au oficializat relația la Milano

Logodnă olimpică! Hocheista Hilary Knight și patinatoarea Britanny Bowe și-au oficializat relația la Milano Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jocurile Olimpice se desfășoară la Milano-Cortina.

TAGS:
Hilary KnightBritanny BoweJocurile Olimpice de la Milano CortinaJocurile Olimpice de IarnaHochei
Din articol
  • Knight si bowe
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Americanele Hilary Knight şi Britanny Bowe, căpitanul echipei feminine de hochei a SUA şi respectiv patinatoare de viteză, s-au logodit, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. 

Cele două sportive s-au cunoscut la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022.

Knight a distribuit un videoclip cu cererea pe contul său de Instagram, cu descrierea: „Jocurile Olimpice ne-au adus împreună. Acestea ne-au unit pentru totdeauna”.

Întreaga lor poveste se învârte în jurul Jocurilor Olimpice: cele două atlete s-au cunoscut în cadrul delegaţiei americane la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022. 

Chiar şi în plină perioadă de restricţii legate de Covid-19, ele au devenit nedespărţite, datorită plimbărilor nocturne şi... cu mască pe faţă.

Hilary Knight a câștigat titlul olimpic cu SUA în 2018

Knight, campioană olimpică în 2018 la Pyeongchang, a declarat pentru NBC anul trecut că această întâlnire a încurajat-o să-şi declare orientarea sexuală: „Ce noroc incredibil am avut să pot fi eu însămi, autentică, în faţa prietenilor mei, a cercului meu restrâns, dar şi în faţa publicului”.

Pentru a-şi încununa cele două săptămâni, jucătoarea în vârstă de 36 de ani mai are o şansă de a câştiga medalia de aur cu echipa americană, al cărei căpitan este, care va înfrunta Canada joi (20:10).

Bowe (37 de ani) a ratat podiumul la proba de 1000 m, precum şi la proba de urmărire pe echipe, informează news.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
ULTIMELE STIRI
Din 4 martie, începe un nou sezon Visuri la cheie! Dragoș Bucur: "Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre"
Din 4 martie, începe un nou sezon Visuri la cheie! Dragoș Bucur: "Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre"
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă



Recomandarile redactiei
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Alte subiecte de interes
Xandra Velzeboer, record mondial doborât la Jocurile Olimpice! Rivală în cursă cu sora sa mai mică
Xandra Velzeboer, record mondial doborât la Jocurile Olimpice! Rivală în cursă cu sora sa mai mică
Exclus de la Jocurile Olimpice pentru că a consumat alcool! ”Îmi pare foarte rău”
Exclus de la Jocurile Olimpice pentru că a consumat alcool! ”Îmi pare foarte rău”
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Tragedie uriașă în sport! A decedat după ce a fost tăiat la gât în timpul meciului! Imagini șocante
Tragedie uriașă în sport! A decedat după ce a fost tăiat la gât în timpul meciului! Imagini șocante 
Cea mai sexy hocheistă și-a înnebunit fanii cu cele mai noi fotografii: "Vă las fără cuvinte cu această postare"
Cea mai sexy hocheistă și-a înnebunit fanii cu cele mai noi fotografii: "Vă las fără cuvinte cu această postare"
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!