"Fabrica" are un nou presedinte! Gica Hagi l-a prezentat pe Popescu la Viitorul: "Asta e obiectivul clar pe care il avem!"

Viitorul are incepand de astazi un nou presedinte. Gica Popescu i se alatura lui Gica Hagi in proiectul de la Ovidiu.

Gica Hagi spera ca prin aducerea lui Popescu, Viitorul sa capete o alta dimensiune si sa faca pasul catre marea performanta.

Gica Hagi a precizat ca nu i-a fost usor sa-l convinga pe bunul sau prieten sa i se alature. Hagi a tinut sa puncteze totusi ca principalul obiectiv, pe termen lung, al Viitorului va ramane acela de a crea si lansa tineri fotbalisti. Pe termen scurt, Viitorul vrea o noua calificare in play-off in sezonul urmator.

"De astazi avem un nou presedinte. Nu mi-a fost usor sa-l conving. Echipa am crescut an de an si am ajuns la un anumit nivel si cred ca trebuie sa ne dezvoltam, sa facem un pas in plus. Era momentul ca noi sa avem un presedinte care sa aiba grija de tot ce inseamna partea administrativa si partea tehnica. El va conduce tot. E un serios, competitiv si care ne va ajuta sa devenim si mai buni. Venirea lui Gica in familia noastra ne face mai puternici si mai buni. Ii urez bafta! O sa aiba mult de munca. El vine in echipa noastra pentru a ne face mai buni. Obiectivul nostru numarul 1 este si va ramane acela de a produce jucatori. Suntem o 'fabrica' si vom ramane 'Fabrica'! Bineinteles, ne dorim sa facem si performanta. Obiectivul nostru pentru sezonul viitor e intrarea in play-off. Am fost patru ani acolo si cred ca e un obiectiv clar. Apoi vom vedea", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.