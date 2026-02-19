PAOK - Celta Vigo, de la 19:45 Echipe probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

PAOK - Celta Vigo, de la 19:45 Echipe probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Europa League Ionuț Radu / Foto: Getty Images.
Duelul românilor din Europa League, se dispută azi, la Salonic.

de Dan CHILOM

Duelul românilor din Europa League, se dispută azi, la Salonic. PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu primește pentru manșa tur vizita Celtei din Vigo, formație care il are între buturi pe Ionuț Radu, portarul echipei nostre naționale. 

Cele două formații s-au mai întâlnit în acest sezon de UEL, în Spania, la Vigo, acolo unde Celta s-a impus cu scorul de 3-1.

PAOK și Celta au fost vecine de clasament la sfârșitul primei părți a competiției europene, grecii terminând pe locul 13, iar spaniolii pe 12, despărțite fiind doar de un punct. 

Echipe probabile:

PAOK: Tsiftsis – Baba, Michailidis, Kedziora, Kenny – Meite, Ozdoev, Taison, Camara, Zivkovic – Giakoumakis

Celta Vigo: Radu – Alonso, Starfelt, Javi Rodriguez – Mingueza, Roman, Sotelo, Rueda – Svedberg, Iglesias, Aspas

Casele de pariuri o dau ușor favorită pe PAOK, cu o cotă la victorie 2.55

Ionuț Radu, la Celta Vigo / Foto IMAGO
Echipa lui Ionuț Radu este cotată cu cu 2.75 la victorie. 

Egalul - 3.35

Ambele echipe marchează, cotă 1.80

Claudio Giráldez îl conduce cu 1-0 pe Răzvan Lucescu la meciurile directe. 

Toumba se anunță a fi full la ora meciului. 

Slovacul Ivan Kružliak de 41 de ani va conduce partida, arbitru care acordă 5,02 cartonașe galbene per meci, și 0,26 roșii. 

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X

