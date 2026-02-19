PAOK - Celta Vigo, de la 19:45 Echipe probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

de Dan CHILOM

Duelul românilor din Europa League, se dispută azi, la Salonic. PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu primește pentru manșa tur vizita Celtei din Vigo, formație care il are între buturi pe Ionuț Radu, portarul echipei nostre naționale.

Cele două formații s-au mai întâlnit în acest sezon de UEL, în Spania, la Vigo, acolo unde Celta s-a impus cu scorul de 3-1.

PAOK și Celta au fost vecine de clasament la sfârșitul primei părți a competiției europene, grecii terminând pe locul 13, iar spaniolii pe 12, despărțite fiind doar de un punct.

Echipe probabile:

PAOK: Tsiftsis – Baba, Michailidis, Kedziora, Kenny – Meite, Ozdoev, Taison, Camara, Zivkovic – Giakoumakis

Celta Vigo: Radu – Alonso, Starfelt, Javi Rodriguez – Mingueza, Roman, Sotelo, Rueda – Svedberg, Iglesias, Aspas

Casele de pariuri o dau ușor favorită pe PAOK, cu o cotă la victorie 2.55