Cum se schimba Viitorul dupa venirea lui Gica Popescu: fostul capitan al nationalei si-a anuntat principala misiune la echipa lui Hagi!

Gica Popescu a revenit in fotbal si nu o putea face altfel decat alaturi de Gica Hagi.

Gica Popescu a vorbit despre obiectivele pe care le are ca presedinte al Viitorului. Prima sa misiune va fi aceea de a aduce sponsori importanti la echipa pentru ca formatia din Ovidiu sa devina o forta a campionatului.

Popescu a tinut sa puncteze si ca noua sa functie de la Viitorul nu va interfera cu cea din cadrul comitetului de organizare al EURO 2020. Popescu a discutat deja cu premierul Romaniei, iar situatia a fost lamurita.

"Din 2003 de cand am incheiat cariera de jucator, intrebarea cea mai frecventa a fost cand ma voi intoarce in fotbal. Intotdeauna am spus ca daca voi face acest pas la noi in tara, va fi doar alaturi de Gica intr-un proiect prin care sa ajutam fotbalul romanesc. Discutam de foarte mult timp. Faptul ca nu am fost prezent oficial in cadrul clubului, nu inseamna ca nu am discutat cu Gica Hagi. Daca a ascultat sau nu parerea mea, asta e altceva. E un lucru incredibil pe care l-a facut. Am vazut cat de greu ii este sa duca acest proiect de unul singur. Pentru ca un antrenor sa aiba rezultate trebuie sa se ocupe doar de partea tehnica. Acum, el a decis ca el sa se ocupe doar de partea tehnica, iar eu ma voi ocupa de partea administrativa. Una dintre misiunile pe care o am e sa aduc alaturi de club si alti oameni potenti din punct de vedere financiar pentru a duce acest proiect la o alta dimensiune. Sper sa avem aceleasi rezultate pe care le-am avut si ca jucatori.

Eu voi continua sa coordonez proiectul EURO 2020. In proportie de 90% acest proiect este implementat. Am vorbit si cu premierul Romaniei si i-am comunicat aceasta noua provocare a mea. Lucrurile sunt foarte bine stabilite si cunoscute!", a declarat Gica Popescu.