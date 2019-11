Sumudica nu ar putea lucra cu Gigi Becali: "Nu accept asa ceva!" Ce s-a intamplat cand patronul sau din Turcia a intrat in vestiar

Marius Sumudica nu ar accepta ca patronul sa intervina peste el echipa.

Din acest motiv, Sumudica nu a venit nici la FCSB. Antrenorul roman a dezvaluit ce s-a intamplat in momentul in care patronul de la Gaziantep a intrat in vestiarul echipei la un meci din urma cu cateva etape.

"Nu accept asa ceva. Mie mi-a intrat bascanul acum in vestiar dupa un meci si-a zis: 'Bai baieti, Sumudica e antrenorul pentru inca un an. El e seful. Eu vin sa va anunt bonusurile si sa va aplaud. In rest, el e seful aici!", a declarat Sumudica pentru GazetaSporturilor.

Sumudica s-a aflat pe lista FCSB si in vara, insa venirea sa la echipa lui Gigi Becali nu s-a concretizat.