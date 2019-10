U CLUJ - FCSB 0-1 | "Nu am avut emotii ca putem pierde!" Bogdan Vintila, pus sa se schimbe la pauza: "Riscam sa primesc pase de la adversari!"

FCSB s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei dupa ce a invins-o cu 1-0 pe U Cluj. Unicul gol al partidei a fost inscris de Ioan Hora.

Clujenii au avut si ei ocazii importante, insa Andrei Vlad a reusit interventii excelente si si-a salvat echipa!

Pe final de meci, Tanase a ratat un penalty.

Antrenorul Bogdan Vintila s-a declarat multumit de jocul aratat de echipa sa si a spus ca se bucura ca au inceput sa revina jucatorii accidentati. Nedelcu si Man au intrat azi pe teren dupa accidentari.

"Important este ca ne-am calificat si faptul ca ne-au mai revenit jucatori in primul 11. Normal, am avut si noi multe ocazii, puteam sa marcam de mai multe ori. Am jucat si cu garda jos. Au avut si ei ocazii, dar a fost un meci in care nu am avut niciodata emotii ca putem pierde.

Ma bucur ca Nedelcu a revenit, si de Dennis Man ma bucur. Morutan mi-a placut foarte mult. Sunt multumit de efort si de ceea ce am facut. Poate lumea se astepta la un joc mai dezinvolt, dar am jucat acum doua zile, am fost pe drum, terenul a fost greu.

Am intalnit azi un adversar care a jucat cu 5 fundasi si a trebuit sa introduc jucatori care sa contracareze, i-am introdus pe Man si Coman.

Aveam tinuta neagra si arbitrul mi-a spus sa iau o bluza albastra in a doua repriza, pentru riscam sa imi dea jucatorii de la U Cluj pase.

As vrea sa felicit si publicul din Cluj pentru ca este fantastic!", a spus Bogdan Vintila la finalul partidei, la DigiSport.