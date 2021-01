BREAKING NEWS | Sumudica revine in TURCIA! A ajuns la un acord cu clubul si va semna in urmatoarele zile: toate detaliile contractului

Marius Sumudica (49 de ani) va reveni in campionatul Turciei la scurt timp dupa despartirea de Gaziantep.

Sumudica ar fi ajuns deja la un acord cu clubul Caykur Rizespor si urmeaza sa semneze contractul luni sau marti, anunta news.ro, care citeaza presa din Turcia.

Rizespor a pierdut duelul de duminica, scor 1-5 in fata lui Malatyaspor, iar in urma acestui esec, croatul Stjepan Tomas a fost demis.

Turcii s-au reorientat rapid si potrivit star.com.tr, au ajuns deja la un acord cu Sumudica, acesta urmand sa semneze un contract valabil pe un sezon si jumatate.

Rizespor ocupa locul 16, cu 21 de puncte din 18 meciuri, la cinci puncte de Kayserispor, de pe locul 18, retrogradabil.

Marius Sumudica le-a mai antrenat in Turcia pe Kayserispor (2017 - 2018) si Gaziantep (2019 - 2021).

Daca va semna cu Rizespor, Sumudica are sanse mari sa debuteze chiar in fata lui Gaziantep! Rizespor - Gaziantep se joaca miercuri, de la ora 15:00, in runda cu numarul 20 din Superlig.