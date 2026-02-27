Tehnicianul italian a abordat subiectul eliminării suferite de echipa lui Cristi Chivu în fața norvegienilor și a ținut să sublinieze că rezultatul a fost unul mincinos raportat la ocaziile avute de milanezi.

Daniele De Rossi a transmis că fotbalul este uneori nedrept cu antrenorii, exemplificând exact cu situația actuală a tehnicianului român.

„Sunt de acord că nu sunt înjurături. Bodo a avut intensitate și dedicare în faza defensivă și pe contre. Inter merita să câștige în acel meci. Acum, antrenorul lui Bodo pare un om de știință și Chivu un naiv, dar Inter putea să câștige clar acea partidă. Apoi, meritul este al lui Bodo care s-a calificat, sperăm să reușim și noi să ne folosim de armele noastre”, a spus antrenorul echipei patronate de Dan Șucu.

Un adversar rănit, dar periculos

Referitor la meciul de pe San Siro, antrenorul celor de la Genoa a avertizat că Inter rămâne o formație extrem de puternică, iar eșecul european nu va face decât să îi ambiționeze și mai mult pe jucători.

„Este o echipă care câștigă pe bandă rulantă în campionat pentru că are un obiectiv. Unul le-a scăpat, celălalt este viu și la îndemână, vor avea dorința să ne bată și să mențină seria de victorii. O echipă puternică și motivată, apoi mai este și cel mai periculos lucru: orgoliul rănit. Vor avea dorința de a șterge acea eliminare din Champions”, a mai spus antrenorul lui Genoa.

Inter primește vizita echipei Genoa, sâmbătă, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 27 din Serie A. În tur, trupa lui Cristi Chivu s-a impus cu 2-1.