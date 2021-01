BREAKING NEWS | Marius Sumudica ar fi dorit de un club puternic din Istanbul! Zvonurile aparute in Turcia

Presa din Turcia sustine ca Marius Sumudica ar putea ajunge la un club puternic din Istanbul.

Sumudica s-a despartit de Gaziantep si au aparut zvonuri, conform carora ar fi pe lista lui Galatasaray. El ar fi a doua solutie pentru Galata, deoarece, Fatih Terim are o relatie tensionata cu presedintele clubului.

Dupa un meci dificil in Cupa impotriva lui Malatya, in care a egalat in ultimele minute si a castigat dupa executarea loviturilor de la 11 metri cu 7-6, Fatih Terim a declarat: ""Simt o singuratate profunda. Promisiunea mea e ca raman pana in vara, cand mi se incheie contractul".

Celebrul antrenor turc are o relatie incordata cu presedintele clubului, Mustafa Cengiz.

"Legatura dintre ei atarna doar de un fir de ata. Nu ar mai rezista la o alta criza", a scris cotidianul local Fanatik.

Presedintele echipei a anuntat ca va avea joi o conferinta de presa la ora 14:00, iar potrivit Fotospor, "au aparut deja zvonuri, unii sustin ca il va concedia pe Terim. Altii vorbesc de un 'Plan B Sumudica'".

Chiar asa, Cengiz nu l-ar demite pe Terim de la echipa, ci doar i-ar spune ca il sprijina si ca nu este singur la club.

