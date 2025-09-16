FCSB a ajuns la doar 7 puncte după 9 etape, iar criza de la campioana en-titre pare tot mai adâncă. Marius Șumudică este convins că cea mai mare problemă a roș-albaștrilor este postul de „under”, acolo unde echipa suferă vizibil.

Șumudică a pus diagnosticul la FCSB: „Suferă la acest capitol”

„FCSB suferă la ceea ce înseamnă under. E diferența dintre alte echipe și FCSB. La cum se joacă și ce urmează, pentru mine Universitatea Craiova e principala candidată la titlu”, a spus Șumudică la Fanatik.

În egalul cu Csikszereda, scor 1-1, Șumudică a remarcat deciziile controversate de pe bancă: „Îl bagi pe Cercel, îl scoți pe Cercel. Joci cu Pantea fundaș stânga, termini cu Toma fundaș dreapta și cu Baba Alhassan fundaș central. Nu sunt lucruri normale pentru o echipă de talia FCSB-ului. Îi scoți pe Tănase, Olaru și Cisotti și te miri că n-ai forță ofensivă la final”.

După 9 etape, FCSB este la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova și are de recuperat 7 puncte pentru a prinde play-off-ul.

