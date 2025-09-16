VIDEO EXCLUSIV Florin Gardoș a găsit problema de la FCSB: „Dacă aș spune...”

Florin Gardoș a vorbit despre situația complicată de la FCSB.

FCSB se află pe locul 11 în Superliga, în urma remizei de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, scor 1-1. „Roș-albaștrii” au doar o singură victorie în campionat după primele nouă etape.

Chiar dacă formația patronată de Gigi Becali s-a calificat în faza ligii din Europa League, aceștia riscă să nu prindă play-off-ul. În momentul de față campioana României este la șapte „lungimi” de locul 6, ultimul care duce în play-off.

Florin Gardoș a găsit problema de la FCSB: „Dacă aș spune tot ce simt ar fi multe titluri de ziare"

Costin Ștucan i-a avut invitația pe Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Cătălin Oprișan în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV

Moderatorul l-a întrebat pe fostul jucător al formației bucureștene motivul pentru care FCSB nu își poate reveni din această perioadă slabă.

Gardoș a oferit drept exemplu o echipă din Premier League, campionat care se vede în exclusivitate pe VOYO, pentru a scoate în evidență greșeala pe care a făcut-o FCSB.

(n.r. FCSB nu mai bate pe nimeni, de ce?) Dacă aș spune tot ce simt ar fi multe titluri de ziare, dar nu o să spun. Cred că e un cumul de factori, unul fiind numărul mare de meciuri, ăsta e adevărul. A fost o perioadă greu de gestionat, mă refer la cea de pregătire.

Au fost transferuri puține și..., uite, facem o paralelă cu Liverpool, o echipă care câștigă și care reinvestește chiar dacă are unul dintre cele mai bune loturi din țară, ceea ce FCSB avea. Investițiile au fost așa și așa (n.r. la FCSB), iar pregătirile pentru Champions League, mai deloc.”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate la PRO TV.

FCSB se află la 16 „lungimi” de liderul Universitatea Craiova și are doar șapte puncte după primele nouă etape.

