FCSB se află pe locul 11 în Superliga, în urma remizei de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, scor 1-1. „Roș-albaștrii” au doar o singură victorie în campionat după primele nouă etape.

Chiar dacă formația patronată de Gigi Becali s-a calificat în faza ligii din Europa League, aceștia riscă să nu prindă play-off-ul. În momentul de față campioana României este la șapte „lungimi” de locul 6, ultimul care duce în play-off.



Florin Gardoș a găsit problema de la FCSB: „Dacă aș spune tot ce simt ar fi multe titluri de ziare”



Costin Ștucan i-a avut invitația pe Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Cătălin Oprișan în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.

Moderatorul l-a întrebat pe fostul jucător al formației bucureștene motivul pentru care FCSB nu își poate reveni din această perioadă slabă.

Gardoș a oferit drept exemplu o echipă din Premier League, campionat care se vede în exclusivitate pe VOYO, pentru a scoate în evidență greșeala pe care a făcut-o FCSB.