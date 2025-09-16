Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a vorbit despre opțiunile pe care ”Lupii Galbeni” le au pentru banca tehnică după ce lui Liviu Ciobotariu i-a fost reziliat contractul.

Claudiu Tudor: ”Șumudică ar fi o variantă bună, o să discutăm!”

Conducătorul prahovenilor pare încântat de o eventuală colaborare cu Marius Șumudică, antrenorul care a declarat recent că s-a înțeles cu chinezii de la Yunnan Yukun, echipă pe care o va prelua din luna decembrie. Totuși, Claudiu Tudor nu a negat nici o eventuală înțelegere cu Mehmet Topal.

”Au fost vehiculate mai multe nume, Topal este binevenit oricând, la fel ca Florin Pîrvu sau orice alt antrenor care a mai fost și a făcut treabă bună. Vom vedea zilele următoare, deocamdată nu avem nicio decizie luată, niciun antrenor în birouri care să semneze.

La ce valoare are, Șumudică ar fi o variantă bună, cine știe, o să discutăm, să vedem ce planuri are. Cred că și lui Șumi i-ar trebui o echipă la care să aibă rezultate. Cred că Petrolul ar fi un pas înainte după perioada Rapid.

Și Dorinel Munteanu e un antrenor cu experiență, dar deocamdată nu am discutat nimic. De Mutu ne-am despărțit ok. Cine știe, vom vedea”, a spus Claudiu Tudor la Digi Sport.

Liviu Ciobotariu, OUT de la Petrolul

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.

Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, s-a arătat pe contul oficial de Facebook al Petrolului.

