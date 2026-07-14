Suma URIAȘĂ la care renunță Denis Drăguș ca să semneze cu FCSB

Suma URIAȘĂ la care renunță Denis Drăguș ca să semneze cu FCSB Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș (27 de ani) este tot mai aproape să semneze în SuperLiga. 

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denis dragusFCSBTrabzonspor
Din articol

Gigi Becali a anunțat recent că sunt „90% șanse” ca internaționalul român să ajungă la FCSB, însă mutarea depinde de despărțirea de Trabzonspor.

Atacantul este dispus să facă un sacrificiu financiar impresionant pentru a deveni jucător liber de contract și a putea semna cu campioana României.

Denis Drăguș renunță la 1,5 milioane de euro

Potrivit Fanatik, Denis Drăguș are de recuperat aproximativ trei milioane de euro din salariile restante de la Trabzonspor.

Pentru a-și rezilia contractul și a deveni liber de contract, atacantul este dispus să renunțe la jumătate din această sumă, adică 1,5 milioane de euro.

Miercuri, internaționalul român a ajuns în Turcia, unde urmează să poarte negocieri decisive cu oficialii lui Trabzonspor. În funcție de rezultatul discuțiilor, se va stabili dacă transferul la FCSB poate fi finalizat.

Dacă cele două părți nu vor ajunge la un acord privind rezilierea contractului, Drăguș ar putea rămâne la formația turcă pentru a încerca să își recupereze integral restanțele financiare.

Gigi Becali i-a pregătit un contract impresionant

Patronul FCSB este hotărât să îl transforme pe Denis Drăguș într-unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din SuperLiga. Atacantul ar urma să primească un salariu de un milion de euro pe sezon.

În plus, Gigi Becali i-a promis și o primă de 500.000 de euro în cazul în care FCSB va reuși calificarea în faza principală a UEFA Champions League.

Astfel, suma totală pe care Drăguș ar putea să o încaseze în primul sezon la FCSB ar ajunge la 1,5 milioane de euro, exact valoarea la care este dispus să renunțe pentru a-și rezilia contractul cu Trabzonspor.

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