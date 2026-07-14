Fluierul final a declanșat bucuria în marile orașe din Spania. Mii de suporteri s-au adunat în Plaza de Colón din Madrid pentru a urmări partida și a celebra victoria care o duce pe Spania la un singur meci distanță de al doilea titlu suprem.

Ibericii și-au asigurat biletele pentru a doua lor finală de turneu mondial, repetând performanța din anul 2010. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a controlat penultimul act în fața selecționatei franceze, impunându-se prin reușitele semnate de Mikel Oyarzabal, care a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 22, și de Pedro Porro, în minutul 58.

„O lecție pentru lume!” Cum a reacționat presa iberică după ce Spania a eliminat Franța din semifinalele Mondialului

Fotbaliștii „mâncați de vii” după Franța - Spania 0-2: doi au primit nota 1,5!

Didier Deschamps face cu ou și cu oțet arbitrajul după înfrângerea cu Spania: „Are nivelul pentru o semifinală de Mondial?”

Pregătiri masive și ecrane gigant pentru marea finală

Pentru ultimul act, programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, autoritățile au început deja pregătirile, anticipând o asistență uriașă în piețele publice. Potrivit publicațiilor locale, numărul zonelor dedicate suporterilor va fi suplimentat considerabil în marile orașe.

În capitală, pe lângă ecranul deja existent din Plaza de Colón, vor fi montate încă două în zona Puente del Rey, la Madrid Río, decizie luată pentru a dispersa mulțimea și a evita incidentele. La Valencia, complexul Roig Arena își va deschide gratuit porțile pentru fani, în timp ce la Sevilla suporterii se vor putea strânge la Centro Deportivo San Pablo sau în Plaza de España.

Deși municipalitatea din Barcelona a ales să nu monteze ecrane uriașe în centrul orașului, localitățile limitrofe din regiunea catalană, precum Badalona, Santa Coloma sau Sabadell, au organizat deja spații speciale de vizionare.

Spania își va afla adversara din ultimul act miercuri seară, în urma celeilalte semifinale care se va disputa între Anglia și Argentina.