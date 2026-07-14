Campioana Europei a controlat partida de la Dallas și s-a impus prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro, obținând calificarea în ultimul act al competiției.

Doi titulari, notați cu 1,5 după eliminare

Jurnaliștii de la Foot Mercato au publicat notele tuturor fotbaliștilor și au fost extrem de duri cu evoluția francezilor.

Cele mai mici note le-au primit Lucas Digne și Michael Olise, ambii evaluați cu doar 1,5.

Despre fundașul lateral, francezii au scris că „a ratat complet cea mai mare provocare a carierei sale”, în duelul direct cu Lamine Yamal.

Nici Michael Olise nu a scăpat de critici: „A făcut cel mai slab meci al său în tricoul Franței”, a fost verdictul celor de la Foot Mercato.

Spania merge în finala Cupei Mondiale

Spania a deschis scorul în minutul 22, când Mikel Oyarzabal a transformat penalty-ul obținut de Lamine Yamal.

În repriza secundă, Pedro Porro a stabilit scorul final, 2-0, iar formația lui Luis de la Fuente a gestionat fără emoții avantajul până la fluierul final.

Grație acestui succes, ibericii s-au calificat în finala Cupei Mondiale 2026, unde vor întâlni învingătoarea semifinalei dintre Argentina și Anglia.