Rămas liber de contract la finalul lunii iunie, după expirarea înțelegerii cu AC Milan, mijlocașul croat este pregătit să continue pe San Siro.

Veteranul, câștigător al Balonului de Aur în 2018, a decis să accepte oferta milanezilor și va continua încă un sezon în Serie A.

Luka Modric semnează un nou contract cu AC Milan

Potrivit presei din Italia, Luka Modric și-a dat acordul pentru prelungirea contractului, iar oficializarea mutării este doar o chestiune de timp.

Conform Sky Sport Italia, conducerea lui AC Milan și antrenorul Ruben Amorim au insistat pentru păstrarea croatului, considerând că experiența sa va fi esențială și în sezonul viitor.

Noul acord va fi valabil până în vara lui 2027, iar Modric se va alătura lotului în cantonamentul din Australia, programat să înceapă pe 26 iulie.

Sezonul trecut a fost unul dintre oamenii de bază ai lui AC Milan, bifând 37 de meciuri în toate competițiile. Internaționalul croat a înscris două goluri și a oferit trei pase decisive.