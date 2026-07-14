Campioana Europei s-a impus prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro, iar la final selecționerul Didier Deschamps și-a exprimat nemulțumirea față de arbitraj.

Didier Deschamps: „Arbitrul are nivelul pentru o semifinală de Mondial?”

Momentul contestat a venit în minutul 20, când Lucas Digne l-a faultat în careu pe Lamine Yamal, iar arbitrul a indicat punctul cu var. Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de pedeapsă și a deschis scorul pentru Spania.

La finalul partidei, Deschamps a pus sub semnul întrebării prestația brigăzii de arbitri.

„Este multă dezamăgire. Jucătorii sunt devastați. Aveam ambiții mari. Am întâlnit o echipă care și-a controlat foarte bine jocul. Este vina noastră. Nu vreau să acuz pe nimeni. Dar arbitrul are nivelul necesar pentru a conduce o semifinală de Cupă Mondială? Nu voi răspunde eu la această întrebare. Nu spun asta doar pentru că am pierdut”, a declarat selecționerul Franței.

Grație succesului de la Dallas, Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026, unde va întâlni învingătoarea semifinalei dintre Argentina și Anglia.