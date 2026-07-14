Campioana Europei și-a confirmat statutul de favorită și a rezolvat partida prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro, iar la final presa din Hexagon nu și-a ascuns dezamăgirea.

Presa din Franța: „Visul american s-a încheiat”

Imediat după fluierul final, jurnaliștii de la Foot Mercato au criticat prestația selecționatei lui Didier Deschamps și au remarcat superioritatea clară a ibericilor.

„Echipa Franței a fost învinsă în semifinală. Îi vedeam pe «Les Bleus» strălucind încă de la începutul acestei Cupe Mondiale, însă până la urmă Spania a avut câștig de cauză. Campioana Europei s-a impus cu 2-0 și a dominat Franța de la un capăt la altul, grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro. Firește, dezamăgirea este enormă pentru «Les Bleus», iar rețelele sociale nu au ratat ocazia de a critica evoluția dezamăgitoare a oamenilor lui Didier Deschamps”, au scris cei de la Foot Mercato.

La rândul lor, jurnaliștii de la RMC Sport au sintetizat eliminarea într-un titlu sugestiv: „Les Bleus au fost învinși în semifinalele Cupei Mondiale, iar visul american s-a încheiat brusc. Franța a pierdut cu 2-0 în fața Spaniei, după o prestație complet nereușită. Visul cuceririi celei de-a treia stele s-a spulberat.”

Grație succesului de la Dallas, formația lui Luis de la Fuente s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026, unde o va întâlni pe câștigătoarea semifinalei dintre Argentina și Anglia.