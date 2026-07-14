Kylian Mbappe este titular la naționala Franței, iar atacantul lui Didier Deschamps continuă să scrie istorie.

Kylian Mbappe, în istoria Cupei Mondiale

La meciul cu Spania, starul lui Real Madrid a devenit fotbalistul francez cu cele mai multe meciuri disputate la un turneu final de Cupă Mondială.

Pentru Mbappe, este meciul cu numărul 21 la Cupa Mondială și l-a depășit astfel pe Hugo Lloris, care a avut doar 20 de meciuri la turneul final.

”Kylian Mbappe va disputa al 21-lea meci la Cupa Mondială, urmând să doboare recordul lui Hugo Lloris pentru cele mai multe partide jucate la turneul final de un fotbalist al naționalei Franței (20).

În cele 18 meciuri în care a fost titular, actualul căpitan al „Les Bleus” nu a cunoscut înfrângerea la Cupa Mondială, înregistrând 17 victorii și un rezultat de egalitate. Este cea mai lungă serie de meciuri începute ca titular fără înfrângere din istoria competiției”, a scris OptaJean.