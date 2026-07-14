Dan Șucu l-a ratat, iar acum jucătorul ar putea ajunge la Inter Milano. Anunțul din Italia

Dan Șucu l-a ratat, iar acum jucătorul ar putea ajunge la Inter Milano. Anunțul din Italia Fotbal extern
SPORT.RO
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Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, vrea să îl transfere pe Djed Spence, fundașul englez pe care Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, nu a reușit să îl păstreze din rațiuni financiare.

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Inter MilanoDjed Spencecristi chivu
Din articol

Echipa antrenată de Cristi Chivu caută de urgență soluții pentru flancul drept, după o serie de eșecuri în perioada de mercato. Plecarea lui Denzel Dumfries și transferurile eșuate ale lui Palestra și Khalaili (picat la vizita medicală) au lăsat un gol în lotul „nerazzurrilor”. În această situație, atenția clubului s-a îndreptat spre Djed Spence, jucător care aparține de Tottenham Hotspur.

Prețul s-a triplat după mutarea ratată de Genoa

În ianuarie 2024, Spence a ajuns la Genoa sub formă de împrumut de la gruparea londoneză, devenind primul englez din istoria clubului italian. Deși înțelegerea includea o clauză de cumpărare de aproximativ 10 milioane de euro, problemele financiare majore ale foștilor proprietari, 777 Partners, au dus la anularea opțiunii. Clubul a ajuns apoi sub controlul A-Cap, înainte ca Dan Șucu să devină acționar majoritar în decembrie 2024, prea târziu însă pentru a mai activa clauza apărătorului britanic.

În prezent, cota de piață a jucătorului s-a triplat. Sub comanda lui Alberto Gilardino, Spence a evoluat constant, strângând 16 apariții și 853 de minute. Folosit inițial în flancul stâng pentru a-i face loc lui Stefano Sabelli, englezul și-a câștigat treptat minutele pe poziția sa naturală.

  • Imago1079911186 djed spence
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O variantă tehnică pentru banda dreaptă

Potrivit jurnaliștilor italieni de la Gazzetta dello Sport, fotbalistul prezent la Cupa Mondială cu naționala Angliei reprezintă o alternativă solidă la Denzel Dumfries. Principala diferență constă în profilul jucătorului: Spence este mai puțin agresiv fizic, dar oferă un plus de calitate tehnică la controlul balonului.

Rămâne de văzut dacă Roberto De Zerbi, antrenorul lui Tottenham, va fi de acord cu o nouă plecare a fundașului în Serie A, sub comanda lui Cristi Chivu.

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