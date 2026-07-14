Dan Șucu l-a ratat, iar acum jucătorul ar putea ajunge la Inter Milano. Anunțul din Italia

Echipa antrenată de Cristi Chivu caută de urgență soluții pentru flancul drept, după o serie de eșecuri în perioada de mercato. Plecarea lui Denzel Dumfries și transferurile eșuate ale lui Palestra și Khalaili (picat la vizita medicală) au lăsat un gol în lotul „nerazzurrilor”. În această situație, atenția clubului s-a îndreptat spre Djed Spence, jucător care aparține de Tottenham Hotspur.

Prețul s-a triplat după mutarea ratată de Genoa

În ianuarie 2024, Spence a ajuns la Genoa sub formă de împrumut de la gruparea londoneză, devenind primul englez din istoria clubului italian. Deși înțelegerea includea o clauză de cumpărare de aproximativ 10 milioane de euro, problemele financiare majore ale foștilor proprietari, 777 Partners, au dus la anularea opțiunii. Clubul a ajuns apoi sub controlul A-Cap, înainte ca Dan Șucu să devină acționar majoritar în decembrie 2024, prea târziu însă pentru a mai activa clauza apărătorului britanic.

În prezent, cota de piață a jucătorului s-a triplat. Sub comanda lui Alberto Gilardino, Spence a evoluat constant, strângând 16 apariții și 853 de minute. Folosit inițial în flancul stâng pentru a-i face loc lui Stefano Sabelli, englezul și-a câștigat treptat minutele pe poziția sa naturală.