„O lecție pentru lume!” Cum a reacționat presa iberică după ce Spania a eliminat Franța din semifinalele Mondialului

Ibericii au obținut victoria prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal, dintr-o lovitură de pedeapsă, și de Pedro Porro.

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Entuziasm uriaș în paginile ziarelor spaniole

Publicațiile sportive din Spania au evidențiat dominația categorică a ibericilor, în timp ce jurnalistul José Luis Hurtado a remarcat calitatea estetică a jocului. Totodată, Marca a descris prestația echipei drept „un spectacol de neuitat”.

În același ton, cotidianul AS a catalogat victoria drept „o lecție pentru lume”. Jurnalistul Héctor Martínez a scos în evidență modul în care spaniolii au anihilat vedetele adversarilor. „Este greu să joci mai bine, să îmblânzești o bestie cu talentul adversarului, să micșorezi giganți precum Mbappé, Olise sau Dembélé”, a subliniat editorialistul.

La rândul lor, ziariștii de la Mundo Deportivo au scris că jucătorii iberici au reușit o adevărată „exhibiție” împotriva francezilor.

Spania își așteaptă acum oponenta pentru meciul decisiv de duminică, programat la New York, având șansa să cucerească al doilea titlul mondial din palmares.