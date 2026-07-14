Ibericii au obținut victoria prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal, dintr-o lovitură de pedeapsă, și de Pedro Porro.
„O lecție pentru lume!” Cum a reacționat presa iberică după ce Spania a eliminat Franța din semifinalele Mondialului
Naționala Spaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial, după ce a învins Franța cu scorul de 2-0. Jurnaliștii iberici au salutat prestația echipei lui Luis de la Fuente, lăudând controlul tactic din semifinala disputată la Dallas.
Entuziasm uriaș în paginile ziarelor spaniole
Publicațiile sportive din Spania au evidențiat dominația categorică a ibericilor, în timp ce jurnalistul José Luis Hurtado a remarcat calitatea estetică a jocului. Totodată, Marca a descris prestația echipei drept „un spectacol de neuitat”.
În același ton, cotidianul AS a catalogat victoria drept „o lecție pentru lume”. Jurnalistul Héctor Martínez a scos în evidență modul în care spaniolii au anihilat vedetele adversarilor. „Este greu să joci mai bine, să îmblânzești o bestie cu talentul adversarului, să micșorezi giganți precum Mbappé, Olise sau Dembélé”, a subliniat editorialistul.
La rândul lor, ziariștii de la Mundo Deportivo au scris că jucătorii iberici au reușit o adevărată „exhibiție” împotriva francezilor.
Spania își așteaptă acum oponenta pentru meciul decisiv de duminică, programat la New York, având șansa să cucerească al doilea titlul mondial din palmares.
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