Anunțul finanțatorului de la FCSB a venit după ce presa turcă a dezvăluit că Trabzonspor ia serios în considerare să îi rezilieze contractul fotbalistului, dar și după ce Marius Șumudică i-a transmis patronului de la FCSB că atacantul și-ar dori să semneze cu formația roș-albastră.

Gigi Becali: ”Nu știu nimic despre Drăguș!”

Totuși, în cursul zilei de marți, turcii au anunțat că Denis Drăguș este așteptat în cantonamentul lui Trabzonspor în cursul zilei de miercuri.

După anunțul turcilor, Gigi Becali a oferit noi declarații în legătură cu Denis Drăguș, însă finanțatorul de la FCSB nu s-a mai arătat la fel de încrezător că transferul se va realiza. Becali a spus că nu a discutat cu agentul fotbalistului și că doar el știe ce se va întâmpla cu atacantul așteptat la FCSB.

”Păi n-am vorbit cu impresarul, am zis eu că am vorbit cu el? Eu am zis că un jurnalist mi-a zis că a aflat el că vine. Atât am zis el. Șumudică a zis că a vorbit cu impresarul. Altceva nu știu nimic. Nu știu nimic. Nimic nu știu, întrebați-l pe impresar, el știe mai bine decât mine”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua turcii în privința fotbalistului, însă, având în vedere faptul că Drăguș va merge în cantonament alături de lotul condus de Fatih Tekke, este greu de crezut că turcii îi vor rezilia contractul fotbalistului român.