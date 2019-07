Jucatorul dat afara de Becali de la FCSB a semnat un contract urias! Va castiga de 4 ori mai mult decat castiga la FCSB! Cu cine a semnat

Un jucator dat afara de Becali de la FCSB a ajuns in Grecia.

Aymen Tahar (29 ani), jucatorul dat afara de Becali in 2015 dupa meciul pe care FCSB l-a pierdut in Europa League in fata celor de la Rosenborg, a semnat un contract cu Panetolikos, formatie din prima liga din campionatul Greciei si va incasa un salariu de 400.000 de euro pe an, de patru ori mai mult decat a incasat la FCSB, anunta presa din Grecia.

Gigi Becali: "N-ai unde sa-l folosesti"



Dupa meciul cu Rosenborg din 2015, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca ii va da drumul liber si ca nu are unde sa joace, fiind sub valoarea echipei.

"N-ai unde sa-l folosesti. N-are unde sa joace. Mirel Radoi a spus ca organizeaza bine jocul, dar eu am pretentiile mele. Am vorbt sa-i dam drumul liber, sa se duca undeva sa joace", declara Becali in 2015, dupa meciul cu Rosenborg.

Fostul mijlocas al celor de la FCSB, si-a inceput cariera in 2008 la Sheffield United, dupa care in 2012 a ajuns la Gaz Metan Medias. In 2015 a ajuns la FCSB, iar in 2016 a ajuns in Japonia la Sagan Tosu, de unde s-a intors la Gaz Metan Medias in 2017 pentru putin timp. A mai jucat pentru Boavista, iar acum a ajuns la Panetolikos.

200.000 de euro este cota lui Aymen Tahar, potrivit transfermarkt.com