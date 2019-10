FCSB - DINAMO 1-1 | FILMUL BATAII de la finalul partidei! Ce banner au vrut sa puna dinamovistii pe gazon si reactia rivalilor! JANDARMERIA: "6 persoane identificate si sanctionate"

FCSB - Dinamo s-a terminat nedecis, 1-1. Ciobotariu a deschis scorul pentru "caini", iar Florinel Coman a egalat pentru ros-albastri.

Derby-ul de pe National Arena a fost unul marcat de incidente. Partida a fost intrerupta 10 minute in prima repriza dupa ce din tribune au inceput sa "sara" brichete si monede, dar si dupa numeroase scandari rasiste si xenofobe. La final, pe gazon s-a iscat o bataie intre ultrasi.

Filmul bataii de la finalul partidei

La finalul partidei, ultrasii lui Dinamo au vrut sa aseze pe gazon un banner in memoria lui Catalin Hildan. Ieri s-au implinit 19 ani de la moartea celui numit de dinamovisti "Unicul Capitan". "Catalin Hildan inseamna Dinamo", era scris pe banner.

In momentul in care dinamovistii se pregateau sa puna bannerul, rivalii de la FCSB au intrat pe teren in incercarea de a-l fura! Lucrurile au degenerat!

Pana la urma, stewarzii si jandarmii au intervenit pentru a opri bataia.

Jandarmeria: "6 persoane identificate si sanctionate"

Jandarmeria Romana a anuntat ca a identificat 6 persoane, pe care le-a si sanctionat.

"Dupa aproximativ 10 minute de la terminarea partidei, mai multi suporteri FCSB si dinamovisti au intrat pe suprafata de joc, intre acestia iscandu-se o altercatie fizica.

In prima faza a intervenit firma de securitate contractata de organizator, dupa care au intervenit jandarmii, suporterii fiind indepartati de pe suprafata de joc.

In urma acestui incident, sase persoane au fost identificate si sanctionate cu cate 500 RON fiecare si interzicerea accesului de a mai participa la partide de fotbal pe o perioada de un an, in conformitate cu arr. 20, lit. X, din Legea 4/2008.



In continuare, in baza imaginilor avute la dispozitie, se vor face demersurile legale pentru identificarea si altor persoane care au comis fapte antisociale", se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei.