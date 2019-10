"L-A BAGAT SI CE A FACUT?!" Becali, de la "m-am convins ca Gnohere e atacant" la "n-avem varf". Pe cine vrea sa aduca in locul Bizonului

FCSB si Dinamo au remizat 1-1 pe National Arena.

Gigi Becali a avut nevoie de un meci pentru a-si schimba parerea despre Gnohere. In urma cu ceva mai mult de o saptamana, el spunea: "M-am convins si eu ca Gnohere e atacant. Gnohere e Gnohere!". Aseara, dupa ce Bizonul a intrat din postura de rezerva, fara sa produca insa un impact major asupra jocului, patronul FCSB l-a luat la rost pe francez.

Gigi Becali: "L-a bagat pe Gnohere si ce-a facut? N-avem atacant!"

La finalul partidei de pe National Arena, FCSB 1-1 Dinamo, Gigi Becali l-a criticat pe Gnohere.



"Eu spun cum s-a jucat, spun ce am vazut eu. Pe Gnohere l-a bagat Vintila si ce-a facut?!?! Nu avem atacant!!!", a sunat patronul FCSB.

Becali l-a mai facut praf si pe arbitrul Isvtan Kovacs, spunand ca acesta i-a scos mingea din poarta lui Dinamo.

"O sa vedem cu Kovacs la TV. Va dati seama ce a facut? A scos mingea din poarta! A exagerat si cand a trimis echipele la vestiare", a mai spus Becali.

Gigi Becali a pus ochii pe Mitica Cardoso

Patronul FCSB a pus ochii pe un alt atacant din Liga 1. El a devenit interesat de Nicolao Dumitru Cardoso (27 de ani), varf adus de Gaz Metan in acesta vara. Cardoso este nascut in Suedia din tata roman si mama brazilianca, si detine cetatenia italiana. El a jucat la Empoli, Napoli, Ternana, Cittadella, Reggina, Latina, Veria, Nottingham Forest, Alcorcon si Livorno inainte de a veni la Medias.

4 goluri in 9 aparitii in Liga 1 a bifat "Mitica" Cardoso, ultimul gol fiind marcat chiar ieri, in victoria cu 2-1 a lui Gaz Metan in fata Clinceniului.