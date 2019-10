"Te simti vanat de Kovacs?" Florinel Coman, reintalnire cu Istvan Kovacs la derby, dupa episodul "dispari". De ce i-a dat arbitrul galben si ce spune atacantul

Florinel Coman si Istvan Kovacs s-au reintalnit dupa episodul "dispari" de la Craiova.

FCSB si Dinamo au remizat in derbyul etapei a 12-a, scor 1-1 pe National Arena. Denis Ciobotariu a deschis scorul in favoarea oaspetilor, iar Florinel Coman a egalat pentru gazde. Coman a dat gol in minutul 28 si a luat un galben in minutul 30. El a fost avertizat pentru ca i-a aplaudat pe fanii dinamovisti la o faza la care incerca sa bata un corner.

Florinel Coman: "Nu ma simt vanat de Kovacs! El e delegat si isi face meseria"

Atacantul FCSB-ului a vorbit la finalul partidei de pe National Arena.

"Un derby frumos, cum sunt toate derbyurile. In astfel de meciuri nu conteaza pe ce loc esti, cate victorii ai obtinut in campionat. Parerea mea este ca am avut mai multe ocazii si trebuia sa castigam. Ma bucur ca am marcat si in seara asta. E altceva cand vezi atatia oameni in galerie, atmosfera te impinge de la spate. Nu m-am gandit ca e selectionerul in tribuna. Mi-am vazut de meci, ma bucur ca am intrat cu totii foarte montati. Ei (n.r dinamovistii) nici nu au existat in prima repriza.



Nu comentez nimic despre domnul arbitru. Nici nu stiu ce sa spun, nu ma simt vanat. Dansul isi face meseria, a fost delegat, nu avea ce sa faca. Eu nu l-am aplaudat pe el cand am luat galben, ci pe cei de la Dinamo. Pai am stat 10 minute sa bat un corner, ca aruncau cu lucruri din tribuna.

E meci, nu stau sa ascult ce striga suporterii lui Dinamo", a spus Florinel Coman dupa FCSB 1-1 Dinamo.