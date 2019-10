"Mai da unul cu bricheta, noi o mai dam inapoi! Asa e la fotbal!" Cum a comentat Nistor mega scandalul de la derby si ce a spus la final despre rezultat

FCSB si Dinamo au remizat 1-1 in derbyul Ligii 1. Ciobotariu a punctat primul pentru oaspeti din pasa lui Nistor, apoi Florinel Coman a egalat pentru gazde.

Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei de pe National Arena.

Dan Nistor: "Asa e la fotbal, mai da unul cu cate o bricheta! Trebuie sa fim barbati"

"Important e ca nu am pierdut. Nu vreau sa comentez arbitrajul, dar am avut doua penaltyuri. Domnul presedinte ne-a spus ca am avut doua, asta e. Si suporterii echipei gazda au dat cu brichete, cu mai stiu eu ce. Am luat-o si am dat-o inapoi. Asa e in fotbal, mai arunca unul cu o bricheta, mai... trebuie sa fim barbati.

Nu stiu ce s-a intamplat dupa meci, daca a fost bataie nu e ok.

Ne-a spus domnul arbitru ca trebuie sa stam 10 minute la vestiare, apoi sa revenim, atat.

Noi le multumim suporterilor ca ne-au sustinut. Cred ca a fost un meci frumos.

Important era sa castigam, e mai putin important ca dau eu gol sau pasa de gol.

Sunt fericit ca am fost convocat la nationala, cred ca merit si sper sa nu dezamagesc acolo. Imi doresc din tot sufletul sa joc. Trebuie sa luam 6 puncte si sa luam o optiune serioasa pentru calificare.

Am jucat in negru pentru Catalin Hildan, pentru ca pe aceste echipamente este imprimat chipul sau.

Dusan Uhrin ne-a spus ca daca vom avea aceeasi atitudine vom urca in clasament.

Imi doresc sa mai jucam inca 3 meciuri cu FCSB, adica returul si meciurile din Play Off. FCSB are jucatori foarte buni, cred ca nu e locul lor acolo jos", a spus Dan Nistor.