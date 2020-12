Strategia de "criza" a lui Becali! Cati bani a investit in transferuri in 2020 si ce suma INCREDIBILA a incasat din vanzarea de jucatori

FCSB este lider in Liga 1 dupa primele 15 etape ale sezonului 2020/21.

Iar asta in ciuda faptului ca Gigi Becali nu a mai investit atat de multi bani in transferuri in 2020.

In acest an, doar 5 jucatori au ajuns la FCSB in schimbul unor sume de bani care variaza intre 50.000 si 800.000 de euro. Este vorba despre Adrian Petre (Esbjerg), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Alexandru Buziuc (Academica Clinceni), Stefan Tarnovanu (Poli Iasi) si Risto Radunovic (Astra), acesta urmand a se alatura echipei din ianuarie 2021. Suma platita de patron pentru cele 5 transferuri este de doar 2,05 milioane de euro.

FCSB nu a stralucit in 2020 nici in ceea ce priveste sumele castigate in urma vanzarii de fotbalisti. Singurul jucator pentru care a obtinut bani este Adrian Petre, pentru al carui imprumut clubul italian Cosenza a platit 50.000 de euro.

De pe urma celorlalti fotbalisti care au plecat in ultimele luni, printre care se numara Planic, Gnohere sau Balgradean, clubul nu a incasat niciun euro.

Pentru 2021, Gigi Becali isi pune toate sperantele in 'perlele' sale. Dennis Man, Florinel Coman sau Florin Tanase sunt jucatorii pe care isi doreste sa ii vanda in schimbul a cateva zeci de milioane.