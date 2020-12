Afacere de 13 MILIOANE de EURO, BLOCATA! Gigi Becali a rabufnit: "Ii dau mesaje la procuror si mi-a dat vreo 7 amenzi! I-am spus ca e ca un drac in mintea mea"

Gigi Becali are blocata o afacere de milioane de euro din cauza unui proces in care este judecat.

Patronul FCSB-ului vrea sa vanda Uzina Mecanica Dragasani, pentru care ar urma sa incaseze nu mai putin de 13 milioane de euro.

Cu toate acestea, afacerea nu se poate finaliza din cauza unui proces de spalare de bani in care este acuzat Gigi Becali.

Becali l-a acuzat pe procurorul Radu Ionescu din aceasta cauza si spune ca i-a trimis mai multe mesaje in privat, insa singurul lucru cu care s-a ales au fost 7 amenzi de cate 1000 de euro.

"Dracul mi l-a dat pe Radu Ionescu, Dumnezeu mi-a dat-o pe judecatoarea Daniela Toader. Si ma rog pentru ea. Daniela Toader a intrat la procesul pe fond si a spus ca nu putem sa vorbim de spalare de bani. Acum ma rog sa ii fie bine ei.

Nu gandesc rau despre procuror. Ii dau mesaje si el mi-a dat vreo sapte amenzi. Vorbeste cu mine cate doua sau trei ore si dupa ii dau mesaj. Iar el imi da amenda cate o mie de euro. Ii zic ca e de pe alta planeta, ca acolo nu se respecta hotararile judecatoresti. Am zis 'Tu esti pe planeta ta!' si el imi da amenda", a spus Gigi Becali, pentru Romania TV.

Gigi Becali: "I-am scris 'Esti in mintea mea ca un drac'"

Patronul FCSB-ului spune ca din cauza procurorului si-a facut fel si fel de ganduri si il acuza pe acesta ca nu respecta hotararile judecatoresti:

"Vorbeste cu mine cate doua ore si jumatate la telefon, dar cand ii dau mesaj imi da amenda! Dar asta dracii... I-am scris un mesaj 'Esti in mintea mea ca un drac'. Pentru ca asa e. El m-a facut sa am ganduri, ganduri, ganduri.... Dracii iti dau cate un drac d-asta care vine cu ganduri si nu poti sa te rogi. Am spus 'Nu pot sa fac rugaciune ca lumea pentru ca esti in capul meu ca un drac!'. Sa respecte hotararile judecatoresti!

Uite, ca ma tin de un an de zile cu procesul de spalare de bani... Am semnat un contract de 13 milioane de euro pentru fabrica de armament de la Dragasani. Pentru ca sunt suspect de spalare de bani nu pot sa iau bani! Am un precontract de vanzare. Trebuie sa obtin reabilitarea si autorizatia ca sa iau banii! Si nu pot din cauza lui Radu Ionescu.

Eu, in rautatea mea, am vrut sa-i fac plangere penala, dar duhovnicul a spus ca crestinii nu fac asta si sa spun baza in Hristos", a mai spus Gigi Becali.