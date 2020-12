BREAKING NEWS | Pleaca Tanase? Becali are oferte de MILIOANE pentru el! Echipe din cinci tari il doresc pe capitanul ros-albastrilor

Florin Tanase (25 de ani) este la unul din cele mai bune sezoane din cariera sa de fotbalist.

Atacantul ros-albastrilor a avut o prima parte de campionat excelenta. Prestatiile pe care Tanase le-a avut in turul campionatului l-au pus in vizorul unor mari echipe din Europa, dar nu numai.

Cele mai importante echipe care sunt pe urmele lui Tanase sunt Olympique Marseille si Istanbul Basaksehir. Potrivit celor de la AS.ro, capitanul FCSB-ului este dorit si de cluburi din campionatul Turciei, dar si de echipe din zona Golfului, din Rusia sau MLS, precum New York City si Montreal Impact.

Tanase are contract cu echipa lui Becali pana in vara lui 2022, iar jucatorul a refuzat pana acum in doua randuri o prelungire a contractului. Capitanul FCSB-ului a marcat in 13 meciuri de 10 ori si a oferit 3 pase decisive.