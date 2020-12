"Normal ca regret!" Un fotbalist rupe tacerea dupa transferul ESUAT la FCSB! Ce spune de interventiile lui Gigi Becali din vestiar: "Ce sa-mi zica?! Am jucat 2 meciuri"

FCSB ramane una dintre echipele care transfera cel mai mult in Liga 1, insa nu multi fotbalisti se pot adapta conditiilor de acolo.

Andrei Marc (27 de ani) a fost imprumutat de FCSB in august 2019, insa dupa doar o luna era trimis inapoi la Concordia Chiajna.

Fundasul central a imbracat tricoul ros-albastrilor in doar doua partide si spune ca regreta decizia de a merge acolo:

"Normal ca regret, puteam sa mai astept putin, poate mergeam in alta parte si era altfel, dar am luat-o ca pe o experienta pozitiva", a spus Andrei Marc, pentru Pro Sport.

Andrei Marc: "Ce sa-mi zica Gigi Becali?!"

Fundasul spune ca patronul FCSB-ului mergea mereu in vestiar pentru a glumi cu jucatorii, dar si pentru a-i certa.

"Doar cand mai venea prin vestiar inainte de meciuri, mai facea glume, se mai lua de unul, de altul.

De mine nu s-a luat niciodata, nu mi-a zis nimic. Pai ce sa-mi zica?! Am jucat doua meciuri", a mai spus Marc.

Marc a revenit la Concordia si e om de baza. In acest sezon are doua goluri marcate in 15 meciuri jucate pentru Chiajna.