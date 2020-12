Burca a negociat cu Gigi Becali! "Au fost discutii cu FCSB!" TITULARUL din defensiva echipei nationale, dezvaluiri de ULTIMA ORA

Andrei Burca (27 de ani) este unul dintre cei mai in forma fundasi centrali romani in acest moment.

Cotat la 2.3 milioane de euro de Transfermarkt, Burca este cel mai valoros fotbalist din echipa campioanei Romaniei.

Intr-o crestere de forma constanta in ultimii ani, Andrei Burca a dezvaluit ce l-a determinat sa alearga intre CFR Cluj si FCSB in 2019.

In acea perioada, fundasul central evolua la Botosani si spune ca a fost in discutii si cu FCSB:

"Au fost discutii cu FCSB, mi-am dorit foarte mult sa vin la CFR pentru ca era echipa campioana, jucam in preliminariile Champions League, aveau un vestiar matur si voiam sa lucrez cu Dan Petrescu, un antrenor matur, si sa fur meserie de la dansul", a spus Burca, pentru Look Sport.

In iulie 2019, Burca era cumparat de CFR Cluj in schimbul a 200.000 de euro si de atunci a reusit sa castige de doua ori titlul in Liga 1.

De asemenea, Burca a devenit om de baza si in echipa nationala a Romaniei, fiind titular si integralist in 4 din cele 5 meciuri ale nationalei din aceasta toamna.