Stoican GLADIATORUL! Filmulet cu citate motivationale si indemn de RAZBOI pentru jucatorii de la Iasi inainte de meciul cu FCSB

Flavius Stoican e hotarat sa dinamiteze lupta pentru titlu.

FCSB e obligata sa castige la Iasi ca sa isi pastreze avantajul in fata celor de la CFR in clasament. Fara victorie in playoff, CSMS Iasi vrea sa demonstreze ca nu a ajuns din intamplare intre cele mai buune 6 clasate. Mai mult, sponsorul clubului pune la bataie 20.000 de euro pentru o victorie cu FCSB.

Inaintea partidei, Flavius Stoican le-a pus afise cu tactica pe peretii vestiarului jucatorilor si a facut un montaj din filmul Gladiatorul cu diferite citate motivationale. Si imagini cu jucatorii echipei in diferite ipostaze din acest sezon au rulat pe ecrane in vestiar la Iasi.

Stoican isi cheama jucatorii la razboi in meciul cu FCSB de diseara.



"Baietii stiu ca va fi mai mult decat un meci. Un razboi! Fara intrari dure, fara amenintari, doar fotbal, un fotbal tare si la minge. Mi-ar placea sa jucam ca si cum ne-am bate si noi pentru titlu, mai ales ca evoluam contra posibilei viitoare campioane. Chiar daca nu putem urca in clasament, vreau sa aratam Romaniei ca ne batem de la egal la egal cu fotbalistii Stelei.

In filmul motivational, fiindca luni vom lucra mai mult pe partea mentala de pregatire, sunt imagini cu jucatorii Iasiului in diverse momente ale anului. Pe canicula, in zloata, muncind, umar langa umar, trudind, scrasnind din dinti, ca o echipa", a marturisit Stoican in Gazeta Sporturilor.